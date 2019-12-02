Во Франции трое спасателей погибли при крушении вертолета

Трое спасателей, которые оказывали помощь пострадавшим от паводков на юго-востоке Франции, погибли в результате крушения вертолета, сообщается на сайте МВД страны, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Вечером 1 декабря, когда вертолет (департамента) "Гражданской безопасности" EC145 направлялся в Ле-Люк-Ле-Канне (Вар), чтобы провести разведывательно-спасательную операцию, радиосвязь и радары перестали работать. Несмотря на то, что... были предприняты значительные поисковые усилия, три человека, находившиеся в вертолете, были найдены мертвыми в 01:30 по местному времени около коммуны Ле-Ров (Буш-дю-Рон)", - говорится в сообщении.

По данным МВД, расследование позволит определить обстоятельства произошедшего.

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