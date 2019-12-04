Джонсон и Трамп заявили о важности единства НАТО перед лицом угроз

4 декабря 2019 05:55 (UTC+04:00)

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент США Дональд Трамп заявили о необходимости единства НАТО перед лицом новых угроз, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Лидеры приветствовали недавнее увеличение странами-членами НАТО объема выделяемых на безопасность средств и сошлись на том, что альянсу необходимо быть единым перед лицом новых и усиливающихся угроз", - отмечается в заявлении.

Джонсон и Трамп, которые принимают в эти дни участие в юбилейном саммите НАТО, подчеркнули важность альянса для коллективной безопасности.

Джонсон также проинформировал Трампа о результатах состоявшейся ранее встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентами Франции и Турции Эммануэлем Макроном и Тайипом Эрдоганом.

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