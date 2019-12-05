Взрыв газа произошел в жилом здании на горнолыжном курорте в Польше

5 декабря 2019 00:52 (UTC+04:00)

Взрыв газа произошел в трехэтажном жилом здании на горнолыжном курорте Щирк на юге Польши. Об этом в среду сообщило агентство Reuters со ссылкой на местную полицию, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его данным, в результате взрыва строение рухнуло. Отмечается, что в нем проживали восемь человек. На данный момент неизвестно, есть ли кто-то под завалами.

Как указывает агентство со ссылкой на местное радио, 12 пожарных бригад принимают участие в спасательной операции.

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