В Париже возобновились столкновения полиции и протестующих

Столкновения полиции и протестующих против пенсионной реформы возобновились в Париже, теперь на площади Насьон, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Несколько десятков тысяч участников манифестации прошли от Восточного вокзала и площади Революции по бульвару Вольтер до площади Насьон. Площадь к этому моменту уже была оцеплена полицией. Протестующие стали кидать в полицейских петарды, скандировать оскорбительные лозунги. В ответ полиция применила шумовые гранаты.

Сейчас участники акции остаются на площади. Одновременно они заполнили соседние улицы, парализовав движение автомобилей в этой части Парижа.

Массовая протестная акция против пенсионной реформы началась около 14.00 у Восточного вокзала. Организаторами манифестации выступили ряд крупнейших профсоюзов Франции. Для обеспечения безопасности во французской столице мобилизованы шесть тысяч полицейских и жандармов.

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