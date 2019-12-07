В ЕС заявили о "критическом моменте" для иранской сделки

7 декабря 2019 04:02 (UTC+04:00)

ЕС по итогам заседания совместной комиссии по СВПД в Вене заявил о "критическом" моменте для сделки и призвал Иран воздержаться от дальнейших шагов на эскалацию ситуации. Об этом как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, говорится в заявлении от имени председателя комиссии.

Встреча совместной комиссии по выполнению всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе прошла в пятницу в Вене на уровне политдиректоров.

"Эта встреча проходит в критический момент. Участники признали, что Иран выполнял свои ядерные обязательства в течение 14 месяцев после вызывающего сожаления выхода США из соглашения и повторного введения американских санкций, которые не позволили Ирану в полной мере воспользоваться преимуществами от отмены санкций", - говорится в заявлении, распространенном дипслужбой ЕС.

Участники выразили "серьезную озабоченность" недавними действиями Ирана в отношении его ядерных обязательств по СВПД.

"Все участники подчеркнули ключевое значение полного и эффективного осуществления соглашения всеми сторонами, а также решимость продолжать все усилия по его сохранению", - говорится в нем.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
США заявили, что продолжат оказывать максимальное давление на Иран
США 6 декабря 21:14
В Турции конфисковано 18 т цианида
Турция 6 декабря 13:22
Совбез ООН 18 декабря обсудит иранскую ядерную программу
Ядерная программа 6 декабря 06:57
В Иране 11 человек погибли в результате взрыва газа на свадьбе
Общество 6 декабря 04:15
Кипр будет оштрафован за то, что вовремя не исполнил директиву ЕС об оружии
Европа 6 декабря 02:15
США предложили $15 млн за одного из командующих спецслужбой Ирана "Аль-Кудс"
США 5 декабря 22:50
Лента новостей
Биржи США закончили торги ростом на оптимизме вокруг торговли с КНР
США 04:25
В Брюсселе состоялось межпарламентское заседание Туркменистан – ЕС
Туркменистан 03:42
Apple может выпустить пять новых iPhone в 2020 году
США 03:27
Эр-Рияд будет сотрудничать с США по делу о стрельбе во Флориде
Арабские страны 03:10
В США заявили, что откажутся от сделки с Китаем в случае невыполнения всех требований
США 02:52
Неизвестные открыли огонь по протестующим в Багдаде
Арабские страны 02:36
Открывший стрельбу на авиабазе ВМС США во Флориде мог быть саудовцем
США 02:15
Нетаньяху не передавал Помпео планов Израиля по аннексии Западного берега
Израиль 01:32
Жители Товузского района с энтузиазмом присоединились к акции по посадке деревьев
Общество 01:18