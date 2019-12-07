В ЕС заявили о "критическом моменте" для иранской сделки

ЕС по итогам заседания совместной комиссии по СВПД в Вене заявил о "критическом" моменте для сделки и призвал Иран воздержаться от дальнейших шагов на эскалацию ситуации. Об этом как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, говорится в заявлении от имени председателя комиссии.

Встреча совместной комиссии по выполнению всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе прошла в пятницу в Вене на уровне политдиректоров.

"Эта встреча проходит в критический момент. Участники признали, что Иран выполнял свои ядерные обязательства в течение 14 месяцев после вызывающего сожаления выхода США из соглашения и повторного введения американских санкций, которые не позволили Ирану в полной мере воспользоваться преимуществами от отмены санкций", - говорится в заявлении, распространенном дипслужбой ЕС.

Участники выразили "серьезную озабоченность" недавними действиями Ирана в отношении его ядерных обязательств по СВПД.

"Все участники подчеркнули ключевое значение полного и эффективного осуществления соглашения всеми сторонами, а также решимость продолжать все усилия по его сохранению", - говорится в нем.

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