Регион Шотландии, где находится Лох-Несс, планирует ввести турсбор

11 декабря 2019 08:43 (UTC+04:00)

Северо-Шотландское нагорье или Шотландское высокогорье, известное также, как Хайленд, планирует к 2021 году ввести туристический налог в размере одного фунта за ночь. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, сообщает Daily Mail.

Совет Хайленда поддержал эту идею после того, как выяснилось, что таким образом можно привлекать до 10 миллионов фунтов стерлингов в год.

Эти средства планируется направить на развитие инфраструктуры и услуг региона. В прошлом году на заседании комитета по туризму выяснилось, что некоторые путешественники откладывают посещение Шотландского высокогорья, так как они вынуждены там "ходить в туалет за кусты".

Высокогорный регион известен своей живописной красотой, а туризм является его наиболее важной отраслью, обеспечивающей 25 тысяч рабочих мест. По данным совета, в 2018 году в этот район прибыли 6,5 миллиона гостей.

Здесь находятся такие достопримечательности, как озеро Лох-Несс, гора Бен-Невис, залив Мори-Ферт, самый северный город Великобритании Инвернесс и остров Скай.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Инфраструктурные проекты для развития туризма реализуются в Казахстане (Эксклюзив)
Туризм 10 декабря 10:20
Ожидается наплыв туристов в Азербайджан на Новый год
Общество 5 декабря 09:34
Президент Ассоциации отелей Азербайджана о планах развития отрасли
Общество 4 декабря 20:55
Ассоциация: Отели в Азербайджане присваивают себе "звезды" по своему разумению
Общество 4 декабря 17:39
В Госагентстве по туризму Азербайджана рассказали о грядущих нововведениях
Туризм 4 декабря 15:15
В Азербайджане планируются налоговые преференции для развития туризма
Туризм 4 декабря 13:54
Лента новостей
В Канаде совершил полет самолет, полностью работающий на электричестве
Другие страны 08:51
В Греции произошло землетрясение
Европа 08:31
Ограничения со стороны США на авиаперевозки на Кубу вступили в силу
США 08:18
МИД Ирана рекомендовал гражданам отказаться от поездок в США из-за угрозы их безопасности
Политика 08:03
В Афганистане машина со взрывчаткой взорвалась рядом с конвоем НАТО
Другие страны 07:47
Трамп по предписанию суда выплатил благотворительным организациям $2 млн
США 07:29
Эрдоган: Решение Нобелевского комитета постыдно
Турция 07:11
Опрос: британские консерваторы сохраняют лидерство перед парламентскими выборами
Европа 06:59
Компания Nike создала купальник для мусульманок
В мире 06:45