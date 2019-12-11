В Австрии провели успешную операцию по пересадке мертвого сердца живому пациенту

11 декабря 2019 10:54 (UTC+04:00)

Успешную операцию по пересадке мертвого сердца живому пациенту провели врачи Городской клинической больницы (ГКБ) Вены. Об этом сообщила телерадиокомпания ORF, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Считавшаяся невозможной операция впервые прошла в Австрии. Она продлилась девять часов. Кардиологи смогли имплантировать 61-летнему пациенту сердце скончавшегося человека. Пересадить орган после его полной остановки удалось благодаря методу Donation after Circulatory Death. Обычно он используется при трансплантации легких, печени и почек. Его применение на мертвом сердце считалось невозможным из-за нарушения циркуляции крови.

Первая успешная пересадка сердца на основе этого метода была проведена в 2014 году в Сиднее. Она стала основой для подготовки операции в Вене, которая велась почти четыре года. Реализовать пересадку в Австрии получилось с помощью устройства по уходу за органами Organ Care Systems, которое заставило мертвое сердце биться.

Согласно Медицинскому университету Вены при ГКБ, пациент после пересадки чувствует себя хорошо. Полученный результат может в будущем увеличить число трансплантаций сердца, сократить время ожидания пациентов и снизить смертность.

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