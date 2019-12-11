Президент Румынии лишил 12 человек государственных наград

11 декабря 2019 23:46 (UTC+04:00)

Президент Румынии Клаус Йоханнис подписал в среду указы об отзыве государственных наград у 12 человек, сообщает администрация главы государства, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Ранее Йоханнис сообщил журналистам, что решил отозвать государственные награды у всех лиц, осужденных за уголовные преступления.

"Президент Румынии Клаус Йоханнис подписал в среду, 11 декабря, указы об отзыве государственных наград", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте администрации президента.

Ордена "Звезда Румынии" были лишены экс-премьер Адриан Нэстасе, осужденный за коррупцию, Георге Букур - бывший член Верховного суда кассации и юстиции, лишенный свободы на два года и четыре месяца за извлечение выгоды из влияния, бывший сенатор Мирон Митря, осужденный за взятку, бывший замглавы Управления государственных инвестиций и приватизации Михай Муча, которого осудили из-за организации преступной группировки, а также распространения служебных секретов.

Орден "Верная служба" был отозван у пяти человек, в их число вошли бывший директор Института исследования питания Георге Менчиникопски, экс-депутат Емилиан Кутян, бывший евродепутат Адриан Северин, экс-сенатор Дан Войкулеску, а также бывший директор энергетического комплекса Турчень Ионел Манцог.

Ордена "За заслуги" лишились экс-депутат Мирча Мунтян, бывший мэр города Бая Маре и экс-глава Государственного строительного инспектората Ирина Жиану.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Туркменистан и Румыния обсудили проект транзитного коридора Черное море — Каспий
Транспорт 4 декабря 19:25
Туристам в Румынии будут подавать азербайджанский шах-плов (ФОТО)
Социум 27 ноября 15:18
Клаус Йоханнис переизбран президентом Румынии
Европа 25 ноября 15:08
Экзит-полл: Йоханнис набирает на выборах президента Румынии 66,5%
Европа 24 ноября 23:29
В Румынии начался второй тур президентских выборов
Европа 24 ноября 10:18
В Румынии пройдет второй тур выборов президента
Европа 24 ноября 03:09
Лента новостей
Первый вице-президент Мехрибан Алиева: С уважением чту незабвенную память общенационального лидера Гейдара Алиева
Азербайджан 00:24
Трампа обвинили в том, что он "делает Россию великой"
США 00:17
ФРС сохранила прогноз роста ВВП США в 2019 году на уровне 2,2%
США 00:01
В США подняли вопрос о признании России "спонсором терроризма"
США 11 декабря 23:30
Все партии первого игрового дня этапа Гран-при FIDE в Израиле завершились вничью
Израиль 11 декабря 23:14
Михаил Гусман: Заложенный Гейдаром Алиевым фундамент – краеугольный камень блистательных успехов современного Азербайджана
Политика 11 декабря 23:00
В администрации Эрдогана рассказали о его разговоре с Путиным
Турция 11 декабря 22:48
Число погибших при пожаре в колледже в Одессе возросло до 13 человек
Другие страны 11 декабря 22:35
Все станции метро Петербурга в России проверили после сообщения о минировании
Россия 11 декабря 22:18