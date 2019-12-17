Джонсон заполнил открытые вакансии в правительстве после выборов

17 декабря 2019 03:15 (UTC+04:00)

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон после триумфальной победы Консервативной партии на выборах заполнил образовавшиеся вакансии в правительстве, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Как сообщила канцелярия премьера, министром цифровых технологий, культуры, спорта и СМИ останется 47-летняя Никки Морган, которая не стала переизбираться в парламент, но станет членом палаты лордов.

Министром по делам Уэльса стал 56-летний Саймон Харт, известный, в первую очередь, как ярый сторонник охоты на лис. На посту он сменил Алана Кейрнса, отказавшегося от участия в выборах.
На прошлой неделе в Британии прошли парламентские выборы, на которых консерваторам удалось сформировать абсолютное парламентское большинство. Консервативная партия во главе с Борисом Джонсоном получила возможность формировать правительство, не прибегая к коалициям.

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