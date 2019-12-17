В Шотландии ищут человека, готового прожить неделю в замке

17 декабря 2019 07:30 (UTC+04:00)

Кофейная компания ищет сотрудника, готового прожить неделю в шотландском замке Carlowrie Castle, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Конкурс открыт для всех. Помимо зарплаты в размере пяти тысяч долларов, удачливый соискатель будет пользоваться услугами личного дворецкого.

Кандидату обещают пятиразовое питание. Кроме того, вакансия предполагает частные уроки от шеф-повара, специализирующегося на кофе, расслабляющие спа-процедуры и неограниченное количество бодрящего напитка.

Победитель конкурса сможет взять с собой близкого человека. Анкету необходимо подать до 21 декабря.

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