Корсика отрезана от Франции из-за шторма

23 декабря 2019 04:21 (UTC+04:00)

Остров Корсика оказался изолирован от континентальной Франции из-за плохих погодных условий, сообщает портал France Info, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

По данным портала, из-за шторма "Фабьен" направляющиеся на Корсику паромы в воскресенье остались в порту Марселя. Также были отменены все авиарейсы на остров. Аэропорт крупнейшего города острова Аяччо закрыт с субботы и откроется не раньше вторника.

Железнодорожная компания Корсики сообщила в Facebook, что поезда не будут следовать по маршрутам в понедельник утром из-за упавших на пути деревьев. Восстановление железнодорожного движения для пригородных поездов Аяччо и Бастии планируется к 12.00 по местному времени в понедельник.

Ранее сообщалось, что по меньшей мере восемь человек погибли в результате шторма, который в ночь на пятницу обрушился на Испанию, Португалию и юг Франции. Шторм "Эльза" затопил реки, обрушил линии электропередачи и нарушил воздушное и железнодорожное сообщение по всему региону. Ослабевающую "Эльзу" сменил шторм "Фабьен".

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