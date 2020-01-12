В ресторане в Чехии 30 человек отравились угарным газом

В придорожном ресторане в городе Яблонец-над-Нисоу на северо-западе Чехии в субботу вечером отравились угарным газом 13 человек, возможной причиной является нарушение системы газового отопления в заведении, сообщил в воскресенье журналистам представитель службы скорой помощи Михаэл Георгиев, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"В ресторан были вызваны наши врачи для того, чтобы помочь людям, которые почувствовали себя плохо. По прибытии медики зафиксировали повышенные показатели датчиков, измеряющих уровень СО. Сразу после этого в ресторан были вызваны работники пожарной охраны и полиции. В больницы города перевезены 13 человек, одна из пострадавших помещена в тяжелом состоянии в гипербарическую камеру. Пожарные в течение ночи проверили систему отопления в ресторане и провели проветривание его помещений", - сказал Георгиев.

Он отметил, что отравление угарным газом при его вдыхании может быть при больших дозах смертельным. Его источником обычно являются неисправные газовые, дровяные и угольные системы отопления жилых и рабочих помещений, системы вентиляции в автомашинах. Поскольку симптомы отравления могут быть нечеткими, оно порой принимается за вирусное заболевание, поэтому необходима внимательная работа врачей, сказал Георгиев.

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