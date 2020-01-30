Германия призвала прекратить огонь в Идлибе

30 января 2020 19:48 (UTC+04:00)

Германия призвала Сирию и ее союзников обеспечить реальное прекращение огня и доступ к гуманитарной помощи, заявил представитель МИД ФРГ, передает в четверг Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Правительство осуждает возрастающее число нападений на гражданскую инфраструктуру и требует от сирийского режима и его союзников обеспечить защиту гражданских лиц и следовать международному гуманитарному праву. Мы требуем немедленного действительного прекращения огня, а также неограниченного гуманитарного доступа к нуждающимся людям, в первую очередь к насильственно перемещенным лицам", - цитируется представитель МИД в пресс-релизе ведомства.

В заявлении также отмечается, что устойчивое разрешение конфликта в стране возможно только в рамках резолюции Совета безопасности ООН 2254.

"Нынешняя операция в Идлибе идет вразрез с этой целью", - добавили в ведомстве.

На фоне эскалации боевых действий в Идлибе страны Запада обвиняют Россию и Дамаск в ударах по гуманитарным объектам на северо-западе Сирии. В свою очередь, постпред РФ при ООН Василий Небензя заявлял, что причины эскалации ситуации в Идлибе заключаются в действиях террористов, а не сирийской армии, которая вынуждена реагировать на вылазки террористов и проводить ограниченные операции по нейтрализации террористической активности.

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