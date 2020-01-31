В Германии коронавирус впервые выявили у ребенка

31 января 2020 17:55 (UTC+04:00)

Еще один - уже шестой - случай заражения вирусом 2019-nCoV выявлен в германской федеральной земле Бавария. Как сообщило в пятницу региональное министерство здравоохранения, впервые заболел ребенок, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Накануне вечером коронавирус был выявлен у его отца, проживающего в баварском районе Траунштайн. Возраст ребенка пока не приводится. Таким образом, всего в Германии новым коронавирусом инфицированы уже шесть человек - все в Баварии. Пятеро взрослых работают в одной компании - Webasto, занимающейся производством автокомплектующих.

Медики проверяют более 100 человек, которые могли иметь контакт с инфицированными. Ранее в пятницу в китайский Ухань вылетел самолет Бундесвера. Он эвакуирует оттуда свыше 100 граждан Германии.

Как 31 января сообщила министр образования и научных исследований ФРГ Аня Карличек, власти Германии ожидают разработки вакцины против коронавируса в течение нескольких месяцев.

31 декабря 2019 года Китай уведомил Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о пневмонии, вызванной коронавирусом нового типа, в Ухане - крупном торгово-промышленном центре с населением более 11 млн человек. 7 января удалось установить возбудитель болезни - вирус 2019-nCoV. Помимо КНР, заболевание выявлено еще в 21 стране, в том числе в РФ. ВОЗ признала вспышку в КНР чрезвычайной ситуацией международного масштаба.

К настоящему времени общее число зараженных новым коронавирусом в КНР превысило 9,8 тыс., более 200 человек умерли.

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