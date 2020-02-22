В Италии зафиксировали первый случай гибели человека от коронавируса
Первый случай летального исхода после заражения коронавирусом типа COVID-19 зарегистрирован в Италии. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, сообщает газета Il Corriere della Sera и другие итальянские СМИ.
По их информации, скончался 78-летний мужчина, госпитализированный под Падуей в области Венето.
Вместе с ним с высокой температурой в больницу попала его 67-летняя супруга. Наличие у них коронавируса до последнего времени находилось под вопросом.
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