В Польше госпитализировали 55 человек с подозрением на коронавирус

Почти 50 человек госпитализированы в Польше с подозрением на коронавирус. Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил министр здравоохранения Польши Лукаш Шумовский журналистам в четверг в Варшаве.

"Сегодня у нас есть 47 человек, которые госпитализированы с подозрением на коронавирус. 55 человек находятся под наблюдением на домашнем карантине", - сказал Шумовский.

Он добавил, что 1570 человек находятся под наблюдением без карантина.

При этом министр заявил, что пока в Польше не подтвержден ни один случай заражения коронавирусом. "Сегодня не подтверждено ни одного случая заражения", - сказал он.

Шумовский считает, что коронавирус появится в Польше в ближайшее время. "Это вопрос ближайших дней, я думаю", - сказал он.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19. Число зараженных в материковом Китае уже превысило 78 тысяч человек, скончались 2744, излечились свыше 32 тысяч. Случаи заражения за пределами КНР зафиксированы, по последним данным ВОЗ, в 37 странах, число зараженных достигло 2918, скончались 44 человека.