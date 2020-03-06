Число жертв коронавируса в Испании возросло до четырех

Число жертв нового коронавируса в Испании достигло четырех. Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает издание Pais.

Как сообщается, скончалась женщина, которая находилась в доме престарелых в городе Вальдеморо. Помимо этого коронавирус был выявлен еще у 20 человек, 16 из которых - работники и клиенты дома престарелых. Четыре человека находятся в реанимации.

Руководство дома престарелых приняло решение о немедленной приостановке работы заведения.

Это уже вторая смерть от коронавируса, зафиксированная на территории автономного сообщества Мадрид. Ранее сообщалось, что жертвой вируса стала 99-летняя женщина, скончавшаяся в мадридской больнице. Коронавирус у нее был выявлен после смерти.

Минздав Испании сообщил в четверг, что число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом на территории Испании превысило 260.

Увеличение случаев заражения коронавирусом происходит в Испании с 24 февраля. До этого момента в стране было зафиксировано всего два случая заражения на Канарских и Балеарских островах - речь шла об иностранцах, заразившихся за пределами страны. Оба пациента излечились и были выписаны из больницы.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.