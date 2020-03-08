Число больных коронавирусом в Польше возросло до восьми

Еще два пациента с коронавирусом выявлены в Польше, общее число заразившихся возросло до восьми человек, сообщило в среду министерство здравоохранения страны, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"У нас два новых случая заражения коронавирусом, подтвержденных положительными результатами лабораторных анализов", - говорится в сообщении.

Новые пациенты – это женщина из Мазовецкого воеводства и мужчина из Силезского воеводства, которые находятся в больницах в Варшаве и Ратиборе, уточнил минздрав.

Состояние пациентов медики оценивают как хорошее.

По данным минздрава, всего в Польше на данный момент проведено 1154 исследования на коронавирус, 8 из которых оказались положительными. Ведомство также информирует, что польские лаборатории располагают возможностями проводить две тысячи таких исследований в день.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19. Число зараженных в материковом Китае превысило 80,6 тысячи человек, скончались 3097, излечились более 57 тысяч. По последним данным ВОЗ, за пределами КНР скончались 335 человек.