В Великобритании число заболевших коронавирусом выросло до 319 человек

Количество случаев заражения коронавирусом в Великобритании за сутки увеличилось на 46, составив 319, сообщает минздрав страны, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"По данным на 9.00 9 марта, в Великобритании были проверены 24 960 человек, из которых 24 641 оказались не заражены, а у 319 подтвержден диагноз. Три пациента, у которых был диагностирован коронавирус, скончались", - говорится в переданном в РИА Новости сообщении минздрава.

В Лондоне зарегистрирован 61 случай заражения новым коронавирусом.

В понедельник в первой половине дня премьер Борис Джонсон провел экстренное совещание. По его итогам он объявил, что власти страны пока работают над сдерживанием вспышки, но предупредил, что число случаев, скорее всего, существенно возрастет.