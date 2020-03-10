Премьер Италии объявил об ограничении передвижения по стране
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте объявил о расширении карантинных мер на всю национальную территорию, что предполагает ограничение передвижения граждан, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"Учитывая последние данные, рост заражений и смертей, мы приняли решение расширить меры, касавшиеся Ломбардии и некоторых других зон, на всю территорию страны", - сказал Конте на пресс-конференции, транслировавшейся в Facebook. Он уточнил, что передвижения возможны только при наличии веских причин. Новые нормы вступят в силу 10 марта.
Кроме того, Конте объявил о закрытии до 3 апреля всех учебных заведений в стране.
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