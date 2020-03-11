В Португалии число заболевших коронавирусом выросло до 41 человека
Число случаев заражения коронавирусом на территории Португалии возросло до 41. Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает газета Portugal News.
Ранее сообщалось о 30 заболевших.
Как сообщили в минздраве, больше всего случаев заболевания зарегистрировано на севере страны - 27, еще 10 случаев приходятся на столичный регион. Также по два случая выявлены в центральном регионе Португалии и Алгарве на юге страны. Как отмечается, пока ни одного случая заболевания не зафиксировано на территории региона Алентежу, а также на Азорских островах и Мадейре.
По данным ведомства, семь случаев являются привозными и выявлены у людей, вернувшихся из Италии и Испании.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.