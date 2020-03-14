Первый случай смерти от коронавируса зарегистрировали в Люксембурге

Первый случай смерти от коронавируса зарегистрирован в Люксембурге, жертвой стала 94-летняя женщина, сообщает издание L'essentiel со ссылкой на заявление министра здравоохранения страны Полетт Ленерт, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Отмечается, что погибшая находилась в тяжелом состоянии уже несколько дней.

Всего в стране, по данным на пятницу, 34 инфицированных, заявила Ленерт.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 130 тысяч человек более чем в 120 странах, большинство выздоровели, но более 5 тысяч скончались.