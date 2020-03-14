В Румынии с 16 марта введут чрезвычайное положение

Президент Румынии Клаус Йоханнис, выступая на церемонии принесения присяги членами нового правительства во главе с премьер-министром Лудовиком Орбаном, которое было утверждено в субботу парламентом Румынии, сообщил, что введет в стране чрезвычайное положение из-за распространения коронавируса, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Первый приоритет нового правительства, очевидно, - продолжение борьбы с эпидемией коронавируса. Теперь всеми силами мы продолжим эту борьбу. Очень важно, чтобы меры, которые будут приняты, были своевременными и эффективными, и чтобы сделать эту борьбу возможной, я решил объявить чрезвычайное положение с начала будущей недели", - сказал Йоханнис.

"Это чрезвычайное положение позволит выделить новые важные ресурсы для урегулирования кризиса, - добавил глава государства. - Таким образом, правительство получит возможность выделить больше денег для здравоохранения, для лекарств, для совершенно необходимой медицинской аппаратуры".

Церемония принесения присяги членами нового правительства в резиденции главы государства, дворце Котрочень, проходила в особых условиях, обусловленных эпидемиологической ситуацией. Как сообщила советник президента Диана Пэун, между участниками сохранялась "социальная дистанция", были исключены любые прямые контакты, участники передвигались по специально выделенному коридору. Все члены правительства были в масках и перчатках, все поверхности были тщательно продезинфицированы, а ручки для подписания текста присяги были одноразового использования.

Советник президента сообщила также, что результаты анализов на коронавирус, которые прошли Орбан и все члены нового кабинета, были отрицательными. По последним данным, число лиц, заразившихся новым коронавирусом в Румынии, достигло 109.