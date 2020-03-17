Volkswagen закроет большинство заводов в Европе из-за коронавируса

Европейский автомобильный концерн Volkswagen Group приостанавливает работу большинства заводов в Европе из-за негативного влияния коронавируса на спрос. Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщило радио RFI.

"До конца этой недели производство будет приостановлено на наших заводах в Испании, в городе Сетубал в Португалии, в Братиславе в Словакии, и на заводах Lamborghini и Ducati в Италии. Большинство других немецких и европейских заводов начнут готовиться к приостановке производства, возможно, на две-три недели", - сказал глава группы Херберт Дис.

Заявление Volkswagen прозвучало вслед за аналогичными мерами других европейских автопроизводителей. Так, французские автомобильные концерны PSA Group (ранее PSA Peugeot Citroen) и Renault приостанавливают производство на ряде заводов Европы.

Volkswagen - крупнейший в Европе автопроизводитель, который объединяет такие марки, как Volkswagen, Audi, Skoda, Seat. В подразделение корпорации по производству автомобилей класса "люкс" входят известные бренды Lamborghini, Bentley, Bugatti. Компания занимается и выпуском грузового транспорта через отделение Volkswagen Commercial Vehicles, а также марку Scania.