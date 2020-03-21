Президент Словакии приняла отставку правительства

Европа 21 марта 2020 04:47 (UTC+04:00)
Президент Словакии приняла отставку правительства

Президент Словакии Зузана Чапутова приняла в пятницу вечером отставку правительства премьер-министра и одного из лидеров партии "Направление - социальная демократия" Петера Пеллегрини. Об этом сообщило Словацкое радио, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Чапутова высоко оценила деятельность кабмина премьера Пеллегрини по борьбе с распространением коронавируса в Словакии. Правительством оперативно были приняты жесткие меры, направленные на пресечение расширения инфекции в республике.

Церемония прошла в президентском дворце в историческом центре Братиславы. Оба политика участвовали в ней с одетыми на лица медицинскими повязками и перчатками на руках, которые защищают от заражения коронавирусом. Аналогичные меры защиты от инфекции были у солдат почетного караула и чиновников администрации главы государства.

Чапутова в субботу проведет официальную церемонию назначения нового кабинета министров. Его возглавит председатель добившегося наибольшего успеха на состоявшихся в республике 29 февраля текущего года парламентских выборах центристского политического движения "Обычные люди и независимые личности" (ОЛНЛ) Игорь Матович. В новое правительство, кроме ОЛНЛ, вошли правоцентристское движение "Мы - семья", либеральная партия "Свобода и солидарность" и возглавляемая экс-президентом Словакии Андреем Киской либерально-консервативная партия "За людей". Кабмин опирается на поддержку большинства депутатов 150-мандатного парламента Словакии.

По последним данным, число заразившихся коронавирусом в Словакии достигло 137.

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