В Facebook и Instagram снизят качество видео в Европе

Администрация Facebook и Instagram снизит качество стримингового видео для пользователей в Европе, чтобы уменьшить нагрузку на компьютерные сети. Об этом сообщило в воскресенье агентство Reuters со ссылкой на представителя соцсетей, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как отмечается в публикации, решение продиктовано тем, что в европейских странах сейчас многие вынуждены работать из дома из-за распространения коронавируса. "Мы намерены взаимодействовать с партнерами с целью устранения каких-либо ограничений пропускной способности сетей в период их активного применения, одновременно мы обеспечиваем для людей возможность по-прежнему оставаться на связи через приложения и сервисы Facebook", - приводит агентство слова представителя.

В пресс-службе Facebook и Instagram пока не ответили на запрос ТАСС с просьбой подтвердить информацию.