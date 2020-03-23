НОК Норвегии не отправит спортсменов на ОИ, если ситуация с коронавирусом не улучшится

Национальный олимпийский комитет (НОК) Норвегии не отправит своих спортсменов на Олимпийские игры в Токио, если ситуация с пандемией коронавирусной инфекции не будет взята под контроль, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Олимпийские игры запланированы на период с 24 июля по 9 августа.

Ранее НОК Канады отказался посылать сборную на Олимпиаду-2020.