Премьер Британии объявил о введении в стране карантина

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон распорядился ввести в стране карантин сроком на три недели. Об этом глава правительства объявил в понедельник вечером в прямом эфире вещательной корпорации Би-би-си, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Для всех нас пришло время начать делать больше [для борьбы с распространением вируса]. Сегодня вечером я даю британскому народу очень простое указание - вы должны оставаться дома. Это главное, что мы должны сделать, чтобы остановить распространение болезни между домохозяйствами, - сказал Джонсон. - Поэтому людям будет разрешено покидать свои дома лишь по весьма ограниченному числу поводов".

Власти Великобритании запретили собираться более чем по два человека, отметил Джонсон.

Премьер Великобритании также распорядился о закрытии в стране магазинов, кроме продающих товары первой необходимости.