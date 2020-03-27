Саммит ЕС утвердил решение о начале переговоров по членству Албании и Северной Македонии

Лидеры 27 стран - членов Евросоюза утвердили решение о начале переговоров по вступлению в сообщество Северной Македонии и Албании. Об этом говорится в итоговом заявлении саммита ЕС, заседание которого состоялось в четверг вечером в формате видеоконференции, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы утверждаем заключения Совета ЕС от 25 марта 2020 года, касающиеся процесса расширения, стабилизации и ассоциации", - отмечается в нем.