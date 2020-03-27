Европарламент одобрил меры по борьбе с коронавирусом и его последствиями

Европейский парламент (ЕП) одобрил предлагаемые Еврокомиссией (ЕК) меры по борьбе с новым коронавирусом и его последствиями для европейской экономики. Евродепутаты впервые в истории ЕП проголосовали дистанционно в ходе экстренной пленарной сессии, которая прошла в четверг в Брюсселе, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Заседание проходило в течение всего дня в необычном формате. Так, в большом сессионном зале, в котором обычно присутствуют около 700 евродепутатов, в четверг собрались только лидеры или представители политических партий ЕП. Все они сидели на расстоянии в 1,5 метра друг от друга.

В заседании приняла участие и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, которая выступила в тонких белых латексных перчатках в тон белой рубашки и розового пиджака. Она вновь перечислила ряд мер, которые предложила принять ЕК, включая инвестиционный фонд в размере 37 млрд евро для помощи европейским компаниям.

Само голосование происходило в дистанционной форме. Евродепутаты должны были распечатать избирательные бюллетени дома, отсканировать или сфотографировать их с подписанными голосами и отправить по электронной почте в ЕП для подсчета голосов.

"Демократия не может быть остановлена этим вирусом", - сказал глава ЕП Давид Сассоли, объявляя результаты голосования, в соответствии с которыми евродепутаты практически единогласно одобрили предлагаемые меры.

Меры Еврокомиссии

За последние 10 дней Еврокомиссия предложила ряд мер по борьбе с коронавирусом и его последствиями. Так, несколько дней назад Совет ЕС по экономике и финансам (ЭКОФИН) утвердил предложение ЕК впервые в истории приостановить действие базового документа зоны евро - Пакта стабильности и роста - для поддержки экономики в ответ на пандемию коронавируса. Это решение отменяет лимит бюджетного дефицита для стран сообщества в 3% ВВП и предел госдолга в 60% ВВП, позволяя правительствам без ограничений набирать кредиты для предоставления помощи бизнесу, при этом повышая дефицит бюджетов.

Кроме того, Еврокомиссия временно отменила ограничения на бюджетные расходы для стран ЕС, включая свои жесткие правила предоставления государственной помощи предприятиям ради смягчения экономических последствий пандемии коронавируса.

Также Еврокомиссия приняла решение перераспределить из бюджета ЕС 37 млрд евро на поддержку сектора здравоохранения и малых предприятий в ЕС.