В Британии число умерших от коронавируса превысило 1 тыс.

Число случаев заражения коронавирусом нового типа в Великобритании превысило 17 тыс., а количество летальных исходов - тысячу. Об этом говорится в распространенном в субботу сообщении министерства здравоохранения и социальных дел страны, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"По состоянию на 09:00 28 марта у 120 776 человек в Соединенном Королевстве были взяты анализы [на наличие коронавируса], в 103 687 случаях результаты анализов оказались отрицательными, в 17 089 случаях - положительными. По состоянию на 17:00 27 марта 1019 человек из тех, кто был госпитализирован в Великобритании, к сожалению, умерли", - отмечается в сообщении.

Таким образом, за день в стране зафиксировано 260 летальных исходов. Это самый высокий суточный показатель с момента вспышки заболевания, вызываемого коронавирусом.