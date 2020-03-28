В Бельгии число заразившихся за сутки выросло почти на две тысячи

Число случаев заражения коронавирусом в Бельгии за сутки увеличилось на 1850, 64 человека умерли. Таким образом, общее число заразившихся достигло 9134, летальных исходов - 353, сообщило в субботу министерство здравоохранения королевства, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В пятницу власти Бельгии по итогам четырехчасового заседания приняли решение продлить карантин в стране еще на две недели - до 19 апреля, с возможностью дальнейшего продления до 3 мая, сообщила журналистам премьер-министр королевства Софи Вильмес.

В Бельгии с 14 марта действует общенациональный карантин. Закрыты все учебные, культурные и общественные учреждения, студенты и школьники переведены на дистанционное обучение, запрещены все массовые публичные и частные мероприятия, вне зависимости от числа участников. Всем частным компаниям рекомендовано перевести сотрудников на удаленную работу, часы работы государственных учреждений сокращены, без изменений работают только экстренные службы. Королевство также закрыло границы и запретило любые поездки по стране - жителям разрешено передвигаться только в пределах своего района. На транспорте и в магазинах введены нормы дистанции между людьми.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась на 160 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились более 575 тыс. человек, зафиксировано свыше 26 тыс. летальных исходов.