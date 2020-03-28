Число погибших от коронавируса во Франции превысило 2,3 тыс.

Европа 28 марта 2020 23:21 (UTC+04:00)
Число погибших от коронавируса во Франции превысило 2,3 тыс.

Число летальных исходов от заболевания коронавирусом нового типа достигло во Франции 2314 случаев. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщило в субботу главное управление здравоохранения страны.

Таким образом, согласно официальным данным, число умерших увеличилось за последние сутки на 319. В реанимации в настоящее время находятся 4237 человек. Их число увеличилось за 24 часа на 486 человек.

Число инфицированных достигло во Франции 37 575 человек. В больницах находится 17 620 пациентов, зараженных коронавирусом, что составляет увеличение за сутки на 1888 человек. Выписаны из медицинских учреждений Франции 6624 человек, причем за последние сутки - 926 пациентов.

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