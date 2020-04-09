В Швеции число заразившихся коронавирусом превысило 9 тыс.

Европа 9 апреля 2020 17:08 (UTC+04:00)
В Швеции число заразившихся коронавирусом превысило 9 тыс.

Количество случаев инфицирования новым коронавирусом увеличилось за сутки в Швеции с 8 419 до 9 141 (91 заразившийся на 100 тыс. человек населения). Количество пациентов, умерших после заражения новым коронавирусом, увеличилось на 106 и достигло в четверг 793 человек. Об этом в четверг сообщило управление здравоохранения страны, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В королевстве 719 человек находятся в отделениях интенсивной терапии.

Правительство Швеции после решения ЕС закрыло границы для иностранцев, не проживающих в Евросоюзе, жителей страны призвали не проводить собрания численностью более 50 человек. Власти также рекомендовали перевести школы старших классов, курсы для взрослых и вузы на дистанционное обучение. Детсады, школы начальных и средних классов по-прежнему работают.

По последним данным, в мире коронавирусом заразились около 1,5 млн человек, зафиксировано почти 90 тыс. смертельных исходов.

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