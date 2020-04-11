В Испании продлили ограничения на доступ в страну по суше

Европа 11 апреля 2020 12:55 (UTC+04:00)
В Испании продлили ограничения на доступ в страну по суше

Правительство Испании решило продлить на две недели контроль на сухопутных границах с Францией и Португалией для сдерживания коронавируса нового типа. Об этом говорится в распространенном в субботу пресс-релизе МВД королевства, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Правительство постановило продлить еще на 14 дней восстановление контроля на сухопутных границах с Францией и Португалией", - отмечается в коммюнике. Мера, вступившая в силу 17 марта, будет действовать до 25 апреля включительно, в случае необходимости ее действие может быть снова продлено.

Ограничения не распространяются на подданных королевства, лиц с разрешением на жительство в Испании, дипломатов, сотрудников международных организаций и трансграничных работников. Попасть в страну также можно в случае форс-мажорных обстоятельств.

Первый случай заражения в Испании был выявлен 31 января, число инфицированных резко начало расти после выявления вспышки в Италии. С середины марта в королевстве действует режим повышенной готовности из-за распространения коронавируса. Эта мера позволила властям ограничить передвижение жителей по всей стране, кроме случаев крайней необходимости. Сейчас в королевстве насчитывается свыше 157 тыс. заболевших, 15 843 человека умерли.

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