Число случаев заражения коронавирусом в Германии превысило 120 тыс.

Число случаев заражения новым коронавирусом в Германии по состоянию на 20:15 (21:15 мск) субботы составило 121 324, умерли 2 678 человек. Такие данные привело местное агентство DPA, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

За сутки инфицировались 4 717 человек (прирост 4%), скончались 207. Все с начала эпидемии в Германии выздоровели около 57 400 человек. Смертность от последствий инфекции в стране остается относительно низкой - около 2%.

Эпицентром распространения коронавируса в ФРГ является по-прежнему Бавария, где заразились более 31 770 человек и умерли как минимум 760. Затем следуют Северный Рейн - Вестфалия с более 25 650 инфицированными и 534 смертельными случаями и Баден-Вюртемберг с примерно 24 тыс. случаев заражения и как минимум 641 умершим.