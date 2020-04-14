В Нидерландах уничтожили миллионы тюльпанов из-за коронавируса

В марте в Нидерландах было уничтожено 140 миллионов тюльпанов. Это произошло из-за падения спроса на цветы в связи с пандемией коронавируса. Директор семейной фермы Фрэнк Уиттенбогаард рассказал в интервью, что ему пришлось избавиться от 200 тысяч тюльпанов, передает Trend со ссылкой на Lenta.ru.

«Это очень больно. В этом году у нас были тюльпаны очень хорошего качества. Я не смог смотреть, как уничтожают цветы, сел на велосипед и уехал», – отметил он.

По словам Фреда ван Тола, менеджера по международным продажам Royal FloraHolland, за последний месяц в Голландии было уничтожено около 400 миллионов цветов. «Этот вирус поразил нас прямо в середине продаж тюльпанов. Выручка стала на 50 процентов ниже, чем в прошлом году», – сказал ван Тол.

Сезон тюльпанов обычно начинается в марте и длится около восьми недель. В среднем ежедневная выручка от продажи цветов составляет 30 миллионов долларов.

Сейчас в Нидерландах разрешено работать небольшим цветочным магазинам. Поэтому производители и дистрибьюторы, ориентированные на местный рынок, все еще могут продавать цветы. Но у предприятий, которые зависят от международной торговли, положение гораздо хуже.

Ян де Бур, владелец компании по экспорту цветов Barendsen, рассказал, что он потерял 90 процентов своих сезонных доходов. Обычно в это время года у него работают 60 штатных сотрудников, а сейчас — только шесть. Но правительство Нидерландов выделило средства на выплату зарплат, поэтому ситуация пока не стала катастрофической для его бизнеса. «Если вы не можете восполнить потери, вы вне игры. Поэтому я сделаю все возможное, чтобы выжить. Это больше, чем деньги. Это страсть», – сказал предприниматель.

Кроме того, в этом году из-за коронавируса был закрыт Кекенхоф, крупнейший цветочный парк в Нидерландах. Он обычно принимает 1,5 миллиона посетителей в год во время цветения тюльпанов. Доход от сезона в среднем составлял 25 миллионов долларов. Сейчас на цветущие тюльпаны можно посмотреть только онлайн на сайте Keukenhof Virtually Open.

В Нидерландах, по состоянию на 12 апреля, зарегистрировано более 24,4 тысячи случаев заболевания коронавирусом и 2643 случая смерти. Школы, рестораны, бары, музеи, закрыты до 28 апреля. Большинство мероприятий запрещено до 1 июня.