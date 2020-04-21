Лукаку рассказал, что 23 из 25 футболистов "Интера" имели симптомы коронавируса

Футболист итальянского "Интера" Ромелу Лукаку сообщил, что большая часть команды имела симптомы коронавирусной инфекции. Комментарий бельгийского нападающего приводит портал Football Italia, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"В конце декабря у нас была неделя отпуска, после чего мы вернулись к работе, и 23 из 25 игроков команды были больны. Мы проводили матч против "Кальяри", и примерно через 25 минут один из наших игроков был вынужден покинуть поле, чуть не потеряв сознание. У всех был кашель и температура. Во время разминки я чувствовал жар, хотя до этого не болел простудой несколько лет", - рассказал в эфире в Instagram Лукаку.

Также отмечается, что тогда игроков не тестировали на коронавирус. Первый официальный случай заражения в стране был зафиксирован в конце февраля. Первым среди футболистов серии А с выявленным заболеванием 12 марта стал защитник "Ювентуса" Даниэле Ругани. Чемпионат Италии был приостановлен на неопределенный срок 10 марта.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. В мире коронавирусом заразились более 2,4 млн человек, свыше 170 тыс. умерли. Общее число инфицированных в Италии с начала пандемии достигло почти 162,5 тыс. человек, из которых более 21 тыс. скончались, более 37 тыс. излечились.