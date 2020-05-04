Аэропорт Вены предложит сдать тест на коронавирус по приезде в Австрию

Венский аэропорт с 4 мая предложит пассажирам сдать тест на коронавирус методом полимеразной цепной реакции (ПЦР). Отрицательный результат анализа позволит избежать 14-дневного карантина, который обязателен при въезде на территорию Австрии, сообщила пресс-служба аэропорта Швехат, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В условиях пандемии прибывающим в Австрию лицам предписано находиться в самоизоляции в течение 14 дней или предоставить медицинскую справку с отрицательным результатом анализа на коронавирус (сроком не старше четырех дней). В аэропорту Вены также действует правило обязательного ношения защитных масок, а по прибытии проводится измерение температуры тела.

С понедельника пассажиры и другие желающие смогут сдать платный ПЦР-тест в частной лаборатории в аэропорту. Для этого необходимо заранее по телефону или электронной почте согласовать прием, чтобы избежать скопления людей. Стоимость теста равна €190. Результаты анализа будут доступны в течение двух-трех часов.

Австрия для борьбы с распространением коронавируса ввела в марте санитарный и пограничный контроль на границах. МИД предостерег от поездок во многие страны. Вена с 18 марта приостановила авиасообщение и запретила прилет воздушным транспортом из целого ряда стран до 22 мая. Национальный авиаперевозчик - авиакомпания Austrian Airlines - приостановил полеты до 31 мая.