AirBaltic возобновила полеты из Риги в Хельсинки, Мюнхен и Берлин

Латвийская национальная авиакомпания AirBaltic возобновляет полеты из Риги в Хельсинки, Мюнхен и Берлин. Об этом во вторник сообщает пресс-служба авиаперевозчика, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

На основе специального разрешения Министерства сообщения (транспорта) Латвии AirBaltic с 25 мая возобновляет прямые рейсы из Риги в Хельсинки и Мюнхен, а с 1 июня - в Берлин. "Мы предлагаем лучшее авиасообщение со странами Балтии. Теперь мы возвращаемся с конкретной целью сохранить наши позиции в регионе. С учетом нашего фокуса на единый флот Airbus A220-300 мы находимся в хорошей позиции, чтобы возобновить деятельность", - отметил исполнительный директор авиакомпании Мартин Гаусс, чьи слова цитирует пресс-служба.

"Здоровье и безопасность наших пассажиров, сотрудников и общества - превыше всего. Во время полетов все наши пассажиры обеспечены масками для лица и дезинфицирующими салфетками. На наших рейсах мы следуем рекомендациям ответственных учреждений", - подчеркнул он.

Первый случай заражения новым коронавирусом был зафиксирован в Латвии 2 марта. С тех пор подтверждено 1 012 случаев инфицирования, 21 человек умер, 694 выздоровели. Правительство страны в середине марта объявило режим чрезвычайного положения (ЧП) до 14 апреля, а затем продлило его до 12 мая. Он предусматривает приостановку всех международных пассажирских перевозок воздушным, железнодорожным, морским и наземным транспортом, а также целый ряд других ограничительных мер.

Правительство Латвии 7 мая приняло решение о продлении режима ЧП до 9 июня, но с существенными послаблениями. Власти с 12 мая разрешили с соблюдением определенных условий сбор групп до 25 человек, работу торговых центров по выходным и праздничным дням, проведение небольших публичных мероприятий и спортивных тренировок. Жителей обязали в общественном транспорте носить защитные маски.

На основании решения правительства, которое разрешило восстановить международные авиаперевозки между Латвией, Литвой и Эстонией, с 18 мая международный аэропорт Риги и AirBaltic возобновили авиасообщение между странами Балтии и ввели ряд новых мер безопасности, чтобы ограничить распространение нового коронавируса. AirBaltic также будет ежедневно выполнять прямые спецрейсы из Риги во Франкфурт и Осло и обратно, а также возобновляет рейсы из Таллина в Амстердам, Копенгаген, Осло и Вильнюс.