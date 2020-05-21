Пять человек пострадали при нападении с ножом в Австрии
Пять человек получили ножевые ранения в результате нападения минувшей ночью в городе Бадене близ Вены. Об этом сообщило в четверг Австрийское агентство печати со ссылкой на полицию, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
По информации правоохранительных органов, сам напавший также оказался ранен.
Мужчина атаковал нескольких человек в разных точках города. Напавший найден полицией. Правоохранительные органы устанавливают мотивы преступника.
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