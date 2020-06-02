Британские власти могут отменить карантин для прилетающих из некоторых стран

Власти Великобритании рассматривают возможность ослабления обязательного 14-дневного карантина для всех прибывающих в королевство людей за счет организации так называемых воздушных мостов с рядом стран, на которые жесткие правила не будут распространяться. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщили в британском правительстве.

Неназванный высокопоставленный собеседник издания сообщил, что премьер-министр Борис Джонсон "лично поддерживает" идею послаблений, которые могут вступить в силу уже 29 июня. Сам же обязательный двухнедельный карантин для борьбы со вспышкой заболевания, вызываемого коронавирусом нового типа, должен начать применяться с 8 июня и распространяться как на граждан Великобритании, так и на туристов.

Против подобного карантина резко выступили авиакомпании, предупредив, что это практически перечеркнет их планы начать восстановление рухнувшего практически до нуля объема авиаперевозок, нанесет мощный удар по туристическому сектору и оставит британцев без возможности отправиться в заграничный отпуск в этом году.

Газета The Independent в этой связи сообщила в понедельник о том, что авиакомпании, в том числе EasyJet, Ryanair, Jet2, направили в министерство транспорта список из 45 стран, с которыми, по их мнению, Великобритании стоило бы наладить "воздушные мосты". По информации издания, в список попали основные направления летнего отдыха британцев - Испания, Италия, Франция, Кипр, Болгария, Греция и Турция, а также северные европейские страны. При этом в списке нет России, а также Бельгии, Украины или Исландии. Из стран Северной Африки предлагается не применять обязательный карантин к прибывающим из Марокко, Туниса, Египта. В список также попали США, Канада, Мексика и ряд островных государств Карибского бассейна, но не Куба.

По последней информации Минздрава Великобритании, в стране инфицирование коронавирусом подтверждено у 276 тыс. человек, чуть более 39 тыс. человек умерли.