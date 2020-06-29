В театре в Хельсинки произошел взрыв
Один человек получил ранения в результате взрыва в Городском театре в Хельсинки. Об этом сообщается в понедельник в Twitter столичной полиции, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
По ее данным, взрыв произошел в комнате, где установлена сплинкерная система пожаротушения. В данный момент ведется расследование происшествия.
Пострадавший доставлен в больницу.
Как сообщила газета Iltalehti со ссылкой на представителя театра, взрыв произошел во время ремонтных работ в новой части здания. Точные причины произошедшего неизвестны.
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