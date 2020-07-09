Airbus в июне не получил новых заказов на самолеты

Европейская авиастроительная корпорация Airbus в июне 2020 года не получила заказов на новые самолеты, поставила по старым контрактам 36 лайнеров. Как передает Trend со ссылкой на Прайм, об этом сообщается на сайте компании.

Airbus также отметила, что с начала года приняла заказы на поставку в общей сложности 365 коммерческих самолетов и поставила 196.

Airbus — одно из крупнейших авиакосмических и оборонных предприятий мира. Состоит из подразделений Airbus SAS, которое занимается выпуском пассажирских самолетов, Airbus Defence and Space и Airbus Helicopters. Число сотрудников по состоянию на 31 марта составляло 136,5 тысячи человек.

Чистый убыток Airbus в первом квартале 2020 года, приходящийся на акционеров компании, составил 481 миллион евро против прибыли годом ранее на уровне 40 миллионов.