Франция отметит Национальный праздник в условиях ограничений из-за пандемии

Франция встретит во вторник свой национальный праздник официальной церемонией в Париже в честь военных медиков, участвующих в борьбе с пандемией коронавируса. Торжества возглавит президент республики Эмманюэль Макрон Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщили в Елисейском дворце.

В президентской администрации указали, что в этом году празднование пройдет по измененному сценарию "с учетом эпидемиологической ситуации в стране и принятых санитарных мер". В этих условиях власти отказались от традиционного парада военных подразделений на Елисейских полях.

"Вместо этого глава государства в сопровождении нового премьер-министра Жана Кастекса проведет смотр войск на площади Согласия", - отметили в Елисейском дворце.

Согласно последним данным Минздрава республики, с начала пандемии в стране умерли более 30 тыс. заразившихся коронавирусом. Всего на территории Франции зарегистрировано более 170 тыс. случаев инфицирования. В преддверии праздника министр здравоохранения Оливье Веран обратился к населению с просьбой продолжать соблюдение санитарных мер и проявлять осмотрительность.

Медицинский полк

Увертюра праздника будет посвящена памяти исторического лидера страны генерала Шарля де Голля (1890-1970). В июне 1940 года в своем радиообращении он призвал французов к сопротивлению немецкой оккупации. Генерал встал во главе сил "Сражающейся Франции".

Начнет военную часть программы воздушный парад. В нем будут задействованы 52 боевых самолета и 18 вертолетов. Затем перед трибунами пройдут представители 33 подразделений сухопутных сил, в том числе отдельного Медицинского полка.

Общее число участников церемонии составит 2 195 человек, что вдвое меньше обычного. В параде на этот раз не будет участвовать бронетехника.

Церемония без зрителей

Власти Франции, опасаясь новой вспышки коронавируса, распорядились принять дополнительные меры безопасности. Если обычно парад собирает свыше 300 тыс. зрителей на Елисейских полях, то на этот раз церемония пройдет без публики. Французы смогут посмотреть ее в прямом телевизионном эфире.

Гостями торжеств станут министры здравоохранения Австрии, Германии, Люксембурга и Швейцарии. Эти соседи Франции принимали в своих госпиталях зараженных коронавирусом французов в связи с переполненностью французских больниц.

Ожидается, что ситуация с распространением коронавируса во Франции станет одной из тем интервью, которое Макрон даст французским телеканалам. Оно должно состояться по завершении военной церемонии.

Фейерверк в честь праздника

Власти многих французских коммун отменили традиционные праздничные фейерверки, чтобы избежать скопления публики. В Париже после проведения консультаций мэрии с медиками было решено сохранить салют, но запретить доступ публики в зону вокруг Эйфелевой башни и на площадь Трокадеро - две главные площадки праздничного фейерверка. Также только по телевидению или в интернете парижане смогут посмотреть ежегодный концерт ведущих исполнителей классической музыки на Марсовом поле.

Как сообщили в префектуре полиции города, многие станции метро в этот вечер будут закрыты. Кроме того, пешие патрули могут проводить проверки пешеходов на маршруте между площадью Звезды и садом Тюильри.

Символ единства

Традицию ежегодно отмечать Национальный праздник Франция ведет с 1880 года. Республика проводит его 14 июля. Обычно этот день связывают с двумя датами - штурмом Бастилии 14 июля 1789 года в период Великой французской революции как символом свержения абсолютизма, а также с отмеченным год спустя, 14 июля 1790 года, Праздником федерации. Он был задуман инициаторами как "День национального единства".

На Елисейских полях первые военные парады прошли еще в период Первой мировой войны. В 1916 году в параде впервые принимали участие военные подразделения союзных с Францией стран.