Глава МВД Франции назвал нападение в Париже терактом

Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен назвал терактом нападение на двух журналистов возле старого здания редакции еженедельника Charlie Hebdo в Париже. Соответствующее заявление он сделал в пятницу в эфире телеканала France 2, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Очевидно, что это теракт, - отметил глава МВД. - Это произошло на улице, где располагалась редакция Charlie Hebdo, они действовали, как действуют террористы. Безо всякого сомнения, это новая кровавая атака против нашей страны, против журналистов".