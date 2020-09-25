Глава МВД Франции назвал нападение в Париже терактом
Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен назвал терактом нападение на двух журналистов возле старого здания редакции еженедельника Charlie Hebdo в Париже. Соответствующее заявление он сделал в пятницу в эфире телеканала France 2, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"Очевидно, что это теракт, - отметил глава МВД. - Это произошло на улице, где располагалась редакция Charlie Hebdo, они действовали, как действуют террористы. Безо всякого сомнения, это новая кровавая атака против нашей страны, против журналистов".
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