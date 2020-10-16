Чистая прибыль Volvo упала почти втрое

Чистая прибыль шведского автоконцерна Volvo Group по итогам первых девяти месяцев 2019 года упала в 2,7 раза в годовом выражении — до 10,714 миллиарда шведских крон (около 1,2 миллиарда долларов). Как передает Trend со ссылкой на Прайм, это следует из отчетности автопроизводителя.

Разводненная прибыль на акцию по итогам отчетного периода составила 4,97 шведской кроны (0,56 доллара) против 14,36 кроны (1,61 доллара) годом ранее. Объем продаж компании снизился на 26%, до 241,528 миллиарда крон (27,2 миллиарда долларов).

По итогам третьего квартала прибыль Volvo уменьшилась на 21,8% в годовом выражении — до 5,9 миллиарда шведских крон (664 миллиона долларов). Разводненная прибыль на акцию составила 2,81 шведской кроны (0,32 доллара) против 3,67 шведской кроны (0,41 доллара) годом ранее. Объем продаж компании сократился на 22%, до 76,852 миллиарда крон (8,66 миллиарда долларов).

"В третьем квартале использование грузовиков и техники постепенно улучшалось, поскольку ограничения COVID-19 были ослаблены. К концу квартала транспортная активность на большинстве рынков вернулась примерно на тот же уровень, что и год назад. Это привело к улучшению настроений среди наших клиентов, что нашло отражение в увеличении количества заказов на грузовики, двигатели и строительное оборудование, а также в постепенном улучшении сервисного бизнеса", — приводятся в отчетности слова президента и гендиректора Volvo Мартина Лундстедта (Martin Lundstedt).

Компания Volvo, основанная в 1927 году, является одним из мировых лидеров по производству грузовых автомобилей, автобусов, строительной техники, а также морских и промышленных двигателей. Штаб-квартира компании находится в шведском Гетеборге.