В Нидерландах вновь выявили максимальное число случаев заражения коронавирусом за сутки

Европа 16 октября 2020 17:17 (UTC+04:00)
В Нидерландах вновь выявили максимальное число случаев заражения коронавирусом за сутки

Почти 8 тыс. случаев заражения коронавирусом выявлено в Нидерландах за минувшие сутки. Об этом сообщил в пятницу Национальный институт здравоохранения и окружающей среды, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Положительный тест на коронавирус сдали 7 997 человек", - отметили в организации. Это почти на 200 человек больше, чем днем ранее, и является новым антирекордом. За последние 24 часа от последствий заражения коронавирусной инфекцией умерли 17 человек.

Первый случай заражения в Нидерландах был выявлен 27 февраля. К настоящему времени коронавирусом в стране заразились более 211 тыс. человек. Свыше 6,6 тыс. инфицированных умерли.

Цифры неуклонно растут на протяжении последнего месяца, что вызывает серьезную обеспокоенность у голландских властей. Для предотвращения распространения заболевания во вторник было объявлено о введении новых ограничений. Одна из самых серьезных мер заключается в закрытии всех кафе, баров и ресторанов.

Также власти страны запретили продажу алкоголя после 20:00 и любительский спорт, который не позволяет соблюдать участникам социальную дистанцию в 1,5 м. Дома разрешено принимать не более трех человек в день, а публичные встречи и мероприятия не допускают присутствия более 30 человек. Кроме того, правительство настоятельно рекомендует и намерено сделать обязательным ношение защитных масок во всех закрытых общественных помещениях для людей в возрасте от 13 лет.

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