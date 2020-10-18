Бывшего премьер-министра Великобритании Тони Блэра обвинили в нарушении карантина после возвращения из США, сообщила газета The Sunday Telegraph, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

Блэр летал в Вашингтон на частном самолете. После двухдневной поездки он должен был отбыть двухнедельный карантин у себя дома. Такие правила действуют в стране, чтобы предотвратить распространение COVID-19.

Блэра сфотографировали в одном из ресторанов Лондона спустя десять дней после возвращения.

Некоторые люди могут получить освобождение от карантина, но, по информации газеты, у Блэра не было такой бумаги.

Представитель Блэра сообщил, что тот посетил в Вашингтоне Белый дом. Там прошла торжественная церемония, где Израиль официально установил дипломатические отношения с Объединенными Арабскими эмиратами и Бахрейном. США пригласили Блэра, поскольку он активно участвовал в налаживании отношений. Представитель отметил, что экс-премьер не представлял никакого риска для окружающих, сдал тесты перед отправлением, по прибытии в Белый дом и несколько раз по возвращении домой.

Тони Блэр занимал пост премьер-министра Великобритании с 1997 по 2007 год. Он представлял лейбористскую партию.