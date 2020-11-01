Британские власти введут на месяц общенациональный карантин

Общенациональный карантин будет введен в Англии с 5 ноября и продлится до 2 декабря. Об этом заявил в субботу на пресс-конференции премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, по словам которого основная цель введенных ужесточений - попытаться остановить вторую волную пандемии коронавируса, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как сообщил Джонсон, по всей стране будут закрыты пабы, рестораны, магазины, за исключением тех, что торгуют предметами первой необходимости, на встречи проживающих отдельно людей будет введен запрет.

"Эти меры будут ограничены по времени, они начнутся в четверг, 5 ноября, и закончатся в среду, 2 декабря", - сказал премьер. "Ситуация развивается хуже, чем взвешенный наихудший сценарий. Если мы не предпримем действий, мы можем получить по несколько тысяч смертей [от последствий заражения] коронавирусом в сутки", - добавил он.

Вместе с тем карантин не будет столь жестким, как первый, который британские власти объявили в марте, а начали ослаблять лишь в мае. Так, сейчас продолжат работать детские сады, школы, университеты, будут действовать парламент и суды.

Джонсон указал, что в качестве мер поддержки бизнеса правительство будет выплачивать до 80% от размера зарплаты людям, которые из-за карантина были отправлены в принудительные отпуска. Такие меры ранее действовали с марта по начало лета.